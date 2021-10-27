Украина и США завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства

Дата заседания Комиссии Украина — США в Вашингтоне уже определена. Стороны завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Дата определена, мы вскоре ее анонсируем вместе с Соединенными Штатами. Заседание состоится в Вашингтоне, и, соответственно, это будет мой визит к Энтони Блинкену», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.
Он подчеркнул, что это будет очень серьезный, сложный визит, и в месте с ним в США полетят представители разных министерств, ведомств.
«Мы нацелены именно на максимальный результат, тесно работаем с американскими коллегами, завершаем разработку совместной обновленной хартии стратегического партнерства, которую нам поручили принять президенты Байден и Зеленский именно на этом заседании», — добавил министр.
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