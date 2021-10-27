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Медведчук: Зеленский и его окружение поняли, что украинская ГТС имеет огромные потенциальные возможности. Это хорошо

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Медведчук: Зеленский и его окружение поняли, что украинская ГТС имеет огромные потенциальные возможности. Это хорошо

Президент Владимир Зеленский и его окружение наконец поняли, что украинская газотранспортная система имеет огромные потенциальные возможности, и это хорошо. Об этом в эфире канала «Перший Незалежний» заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«То, что сегодня Зеленский предложил увеличить прокачку через нашу трубу на 50%. Предложение абсолютно правильное, только здесь вопрос заключается в том, кому он это предлагает? Если он предлагает европейцам, то европейцы — это сделать не могут. Если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться. Согласятся или нет?! Я не знаю. Но дело в том, что очень хорошо, я считаю, президент Зеленский и его окружение поняли, что наша труба имеет огромные полные потенциальные возможности. Я могу сказать, что на входе это 305 миллиардов кубов газа по году, а на выходе в Европу — 145», — отметил он.

При этом Медведчук добавил, что если бы власть Украины со времен Виктора Ющенко, а потом Петра Порошенко, а потом Владимира Зеленского взяла мозги в руки, то они бы делали все, для того, чтобы эта прокачка была стабильной и постоянной.

«И тогда России не надо было бы строить „Северный поток-1“, а потом и „Северный поток-2“, или два „Турецких потока“, а надо было использовать нашу ГТС. Более того, должен был создан консорциум, где Украина была равноправным хозяином трубы, возможностей и экономической выгоды. А сегодня нет ни первого, ни второго, ни третьего», — подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

В то же время Виктор Медведчук ранее заявил, что если сейчас не решить вопрос нехватки угля в Украине, то его не будет и зимой.

Ранее сообщалось, каждый второй энергоблок государственной компании «Центрэнерго» не работает из-за отсутствия угля и природного газа. Еще часть находятся на текущих и аварийных ремонтах. В минувший вторник, 19 октября, работали только 3 из 23 энергоблоков государственных ТЭС.

транзит газа, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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