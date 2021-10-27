В ДНР заявили, что Украина захватила село Старомарьевка

«Глава» так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в среду, что войскам Украины удалось захватить село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР.

«Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт, находящийся в „серой зоне“, тем не менее находящийся на обеспечении Донецкой народной республики, — приводит словам Пушилина подконтрольное Донецкое агентство новостей. — Более того, этот населенный пункт фигурировал как один из вариантов для установления зоны разведения сил и средств», — сказал «глава» ДНР, имея в виду Старомарьевку.

О том, что Вооруженные силы Украины якобы предприняли попытку захватить Старомарьевку, сообщила во вторник и полномочный представитель ДНР на минских переговорах, «министр иностранных дел» непризнанной республики Наталья Никонорова.