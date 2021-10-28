В РФ 1159 смертей из-за коронавируса за сутки – это новый максимум за пандемию

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 159 против 1 123 днем ранее, до 235 057. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в четверг данных местного оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Также зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 за сутки. Он составил 40 096, всего за пандемию в этой стране обнаружено 8 392 697 случаев заболевания.