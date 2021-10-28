Общее число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн, свидетельствуют подсчеты агенства ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.
К настоящему моменту в мире зарегистрировано 5 002 643 летальных исхода из-за заболевания, вызываемого новой инфекцией, что сопоставимо с населением Рима и Парижа вместе взятых. Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 245 млн человек.
О первой смерти стало известно 11 января 2020 года. Миллион летальных исходов был зарегистрирован 28 сентября, два — менее чем через четыре месяца, 15 января 2021 года. Отметка в 3 млн была преодолена еще через три месяца, 4 млн были зарегистрированы 6 июля.
Больше всего смертей зарегистрировано в США — свыше 740 тыс., это примерно 1,6% от всех заразившихся в стране. На втором месте находится Бразилия (более 606 тыс. смертей из 21,8 млн заразившихся), на третьем — Индия, где из 34,2 млн заболевших умерли 456 тыс.
С учетом численности населения смертность выше всего в Перу, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 655 умерших, а также в европейских странах — Боснии и Герцеговине (352), Болгарии (343) и Северной Македонии (340).
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