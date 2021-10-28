Зеленский и его чиновники признают – идея Медведчука о создании газового консорциума была правильной, – эксперт

Глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон впервые признал, что идея Виктора Медведчука о создании газового консорциума — «это очень позитивная идея, которую президент Украины поддержал». Украинская власть наконец согласилась, что это единственный выход для спасения ГТС. Но если бы чиновники мыслили глобально, над решением этой проблемы нужно было работать 15, 10, 5 или даже 2 года назад, а не сейчас, когда все начало гореть и катиться в бездну.

Об этом пишет эксперт по социально-экономическим вопросам Кирилл Ковальчук.

«Вот что заявил в интервью ТСН ответственный за транзит газа украинский чиновник:

«Да, консорциум — это положительная идея. Президент Украины ее поддержал и подчеркнул, что Украина готова к созданию консорциума. Но что именно нам нужно от консорциума? Гарантированное наличие транзита. Нам не требуются дополнительные инвестиции в ГТС — они покрываются за счет тарифа. Если будет транзит, будет оплачен тариф и средства на модернизацию системы. Так работают операторы ГТС по всему миру. Поэтому для нас консорциум очень важен как элемент сохранения транзита через Украину. Для управления украинской ГТС у нас есть специалисты, которые могут это делать без участия европейских коллег».

Но что сподвигло Зеленского и его команду бить в набат? Угроза потери транзита как такового вообще. Тот же Макогон признал — мы уже потеряли около 4,5 млрд куб. м транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд куб. м. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии.

«Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта — 95% объемов газа... Да, хотел бы сказать, что это болезненный для нас удар. Фактически он подтверждает, что все идеи и заявления, что планируется увеличивать транзит через Украину, как-то сохранить транзит после 2024 года, далеки от реальности», — отметил Макогон.

То есть, теперь, когда Украина рискует остаться без транзита вообще, украинские власти вдруг начали сыпать заявлениями о восстановлении экономических отношений с Россией. Зеленский и его чиновники повторяют идеи Виктора Медведчука, которого преследуют как раз за его политическую позицию по восстановлению отношений с РФ. Необходимость создания газового консорциума Медведчук отстаивает с 2003 года, если не раньше. Он советовал Зеленскому договориться об этом и в 2019, и в 2020 годах. Но пока Россия не запустила «Северный поток — 2» и не сказала Зеленскому «чао», украинские власти не шевелились. А сегодня подобные переговоры с Кремлем способен провести лишь Медведчук, которого Зеленский, к слову, держит под домашним арестом», — отмечает эксперт.

По его мнению, главная ошибка этой власти, как и предыдущей, — это исключение участия России в таком консорциуме.

«Было много пустых надежд на европейцев, которые не оправдались. Но теперь, когда у России на руках козыри в виде «Северных потоков», никакая Европа не сможет заставить Москву качать газ через Украину. Только экономическая выгода. Понимая это, Зеленский на днях предложил «Газпрому» скидку в 50% на транзит сверх оговоренных контрактом объемов. Украина хочет во что бы то ни стало сохранить транзит после 2024 года, иначе наша ГТС превратится в металлолом, а мы останемся без газа. Украина оказалась припертой к стенке. И сама в этом виновата, поскольку годами ничего не делала для решения вопроса, разрушая отношения с Россией.

«Создание трехстороннего газотранспортного консорциума — вопрос, который созрел и перезрел, — могло бы стать драйвером „перезагрузки“ отношений между Украиной и Россией. И необходимость такой „перезагрузки“ у меня лично сомнений не вызывает. Вопрос лишь в том, совпадают ли цели украинской власти со стратегическими интересами самой Украины и ее граждан. Готов ли официальный Киев не впадать в истерику, услышав реальное мнение мировых лидеров относительно „Северного потока ‒ 2“, а сделать выводы и начать наконец защищать экономические и политические интересы своей страны? Готова ли украинская власть к пересмотру внешнеполитического вектора и к „перезагрузке“ отношений с Россией? Или нынешняя власть не только не хочет такой „перезагрузки“, но и не понимает, как подойти к решению этой задачи?» — уверен Виктор Медведчук.

Он предвидел проблему еще 20 лет назад, а потому предлагал разным украинским властям создать трехсторонний консорциум, разделив судьбу нашей ГТС с Россией и ЕС. Это обеспечило бы надежный транзит, модернизацию «трубы» и стабильные 3-4 млрд долл. дохода от прокачки газа в бюджет. Двадцать лет украинская власть игнорировала предложение, а сейчас, когда мы в тупике и на руках у нас нет козырей, Зеленский признает, что это хорошая идея. Но нужно было решать этот вопрос много лет назад. Или, по крайней мере, в 2019-м, когда Россия еще видела в Зеленском потенциального партнера. Сейчас же Россия прямо говорит: с Зеленским Кремль сотрудничать не будет. Вообще никак. Украинская элита токсична, нерукопожатна в России. В отличие от Медведчука, который уже имеет опыт успешных газовых переговоров с руководством России.

Поэтому сейчас у Зеленского всего лишь один путь, если он действительно хочет исправить положение вещей, — привлекать Медведчука к переговорам с Россией. Как по транзиту, так и по другим вопросам, в том числе Донбасса. Сегодня в Украине Медведчук — единственный политик, который способен наладить украинско-российские отношения. И вместо преследования политика Зеленскому стоило бы использовать его возможности во благо Украины. Пока еще не поздно...", — заключает эксперт.