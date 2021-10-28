«Оппозиционная платформа – За жизнь» провела акции памяти воинов-освободителей по всей Украине

Руководители и члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» поздравили украинцев с 77 годовщиной со Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков и приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю этой памятной даты.

Так, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своем поздравлении заверил украинцев, что их оппозиционная политсила сохранит историческую память и считает своим священным долгом защитить ее от посягательств тех, кто пытается исказить историческую правду.

«Дата 28 октября для всех украинцев стала символом гордости, мужества и отваги. Наш народ заплатил слишком высокую цену за победу над фашистскими захватчиками, — написал Виктор Медведчук. — Подвиг поколения победителей неоценим — и тех, кто ковал победу в тылу, и тех, кто в это время рисковал своей жизнью на передовой, и тех, кто позже восстанавливал разрушенные ожесточенными боями города, из руин отстраивал страну. А трагические события тех далеких дней остаются одной из самых героических страниц в истории Украины».

Также состоялось торжественное шествие в Парке Вечной Славы в Киеве и возложение цветов к Вечному Огню на могиле неизвестного солдата.

«Мы пришли сюда, чтобы почтить память погибших, почтить память тех, кто защищал Советский Союз, Украину и нас с вами от фашистов. Слава этим людям, слава погибшим! — заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Вадим Рабинович. — Земля Украины окроплена кровью дедов и прадедов почти всех, кто живет сегодня в нашей стране... Это было во время Великой Отечественной войны. Я напоминаю для тех, кто пытается назвать это иначе. Мы обязаны помнить это и в сердце, и в голове и не допускать возникновения фашизма в нашей Украине».

Народный депутат фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива также напомнил, что украинский народ бесконечно благодарен освободителям от фашистских захватчиков и высказал уверенность, что нынешнее поколение не допустит возрождения идей фашизма и нацизма на украинской земле.

«Этот день освобождения нашей Родины от фашистской чумы останется одним из главных праздников страны и народа. Мы с глубокой благодарностью пришли сюда... Из поколения в поколение мы будем передавать память об этом великом действии и этого никто не сможет изменить. Как бы сегодня ни пытались политические аферисты переписать историю, как бы ни пытались осквернить память об освободителях и популяризовать нацизм, — сказал он. — Мы, народ Украины, всегда будем нести в сердце память и гордость за людей, защитивших нашу землю, даровавших нам жизнь».

В свою очередь народный депутат фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Черный указал, что каждая новая власть должна помнить основной урок Великой Отечественной войны.

«Самое страшное, что может быть, — это война. Любая власть, обязана не допустить эту войну. Президент, как гарант Конституции, должен не допустить гибели граждан Украины. И это является самой большой ответственностью власти перед своим народом, — сказал он. — Мы пришли в Парк Славы, чтобы напомнить всем, в первую очередь властям, что их основная задача — мирным, дипломатическим путем договориться со всеми, выполнить взятые Украиной на себя обязательства — Минские соглашения. И если эта власть не в состоянии остановить войну, то она должна уйти».

«Это большой праздник, о котором все должны помнить в нашей стране. Народ, который не знает своей истории — не имеет будущего. Украина должна заботиться о своей истории. Несмотря на то, что при предыдущей, при нынешней власти предпринимаются попытки переписать историю, запретить само название „Великая Отечественная война“, — отметил в ходе торжественных мероприятий народный депутат от „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Юрий Загородний. — Мне, как историку, становится больно от того, как невежды от власти вмешиваются сегодня в историю Украины, совершая моральное преступление перед обществом, перед народом».

А руководитель молодежного крыла «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский отметил: несмотря на все старания сначала предыдущего режима, а теперь — и нынешней власть, цветов у памятников воинам-освободителям меньше не становится. Значит, украинцы чтут эту памятную дату, несут ее в себе и передают из поколения в поколение.

Кроме этого, торжественные мероприятия по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков, организованные региональными отделениями молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», были проведены и в других городах Украины.

Например, в Николаеве состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Ольшанцам.

«Сегодняшний политический режим пытается стереть этот праздник из наших умов. Но мы должны сохранить память о тех героических поступках, которые совершили наши предки и в их лице весь наш народ во имя свободы, чести и благополучной жизни», — заявила глава Николаевской организации Молодежного Крыла «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Хорошевская.

В Мукачево молодые члены партии и сторонники ОПЗЖ возложили цветы к Мемориалу погибшим воинам. В Харькове чествовали ветеранов и чтили память освободителей у Мемориала Славы.