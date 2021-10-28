Госкомиссия установила «красный» уровень в Киеве

Киев с полуночи 1 ноября переходит в «красную» зону эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории города Киева», — написал Немчинов в Telegram-канале в четверг.

Напомним, ранее о введении ограничений «красной» зоны уже заявил мэр Киева Виталий Кличко.