Цена на газ в Европе опустилась уже ниже 900 долларов

Фьючерсная цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубов впервые с 27 сентября, снижение составляет уже 14%, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в четверг 18.42 по Киеву опустилась 898,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены среды на 14%.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1040 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
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