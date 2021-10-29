В Украине новый максимум по числу случаев COVID за сутки

В Украине подтвердили почти 27 тысяч новых случаев коронавируса, это является наибольшим числом за все время пандемии. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 29 октября в стране 26 870 новых случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 5 463 человека, выздоровели - 9 784 человека, летальных случаев - 648.
Днем ранее, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 878 674 человека, выздоровело - 2 421 495 человек, летальных случаев - 66 852.
Также за прошедшие сутки 289 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138 человек. С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человек. Всего сделано 17 082 799 прививок.
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