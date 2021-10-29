Европейские СМИ считают, что дело Медведчука прокуроры высосали из пальца

Адвокат народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман заявил, что очередные обвинения, выдвинутые его подзащитному, являются домыслами и фантазиями прокуроров. Об этом говорится в публикации популярного в Европе англоязычного новостного ресурса Teller Report.

Интернет-издание напоминает, что Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора заявили, что Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».

«Подозрение основано полностью на домыслах и фантазиях прокуроров. Никакого объяснения тому, почему нам необходимо назначить такой залог, нет», — цитирует новостной портал адвоката.

Кроме того, Лойфман подробно объяснил, что страна не понесла убытки, пишет Teller Report.

Напомним, 8 октября, по материалам СБУ, лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку было объявлено новое подозрение. Сторона обвинения требовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но на этот раз Печерский суд отказал прокурорам, правда, оставив Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года.

Общаясь с журналистами после окончания судебного заседания, Виктор Медведчук заявил, что обвинения, звучавшие в суде, фактически «высосаны из пальца» и сторона обвинения не представила ни одного доказательства, которое могло бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров о взятии под стражу. Поэтому, как заявил Медведчук, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии. Что касается апелляции, парламентарий отметил, что он и его защита не удовлетворены решением суда, но они пока не уверены, что будут его обжаловать.