Войти
Зеленский призвал не бояться страшилок и вакцинироваться
позиция
Зеленский призвал не бояться страшилок и вакцинироваться
Шмыгаль заявил о противозаконности принудительной вакцинации
официально
Шмыгаль заявил о противозаконности принудительной вакцинации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Медведчук: Инкриминируемые мне преступления - никчемные юридические претензии, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом

452
Медведчук: Инкриминируемые мне преступления - никчемные юридические претензии, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что инкриминируемые ему преступления являются никчемными юридическими претензиями, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «Перший Незалежний».

«Сфабриковано первое уголовное дело, которое является чистой „липой“, и мы это докажем в судах на всех уровнях. Второе — это уже в квадрате „липа“, абсурдна липа, в отношении того, что пытаются инкриминировать мне. Это ни в какие ворота уже не лезет. Никак ни юридически... я по профессии юрист, долгие годы работал адвокатом, работал в правоохранительной системе. Я знаю, что такое правоприменительная деятельность. К сожалению мой профессиональный опыт, мои знания непригодны для того, чтобы объяснить, насколько сегодня Украина осталась правовым государством, и что сегодня делают СБУ, прокуратура, органы следствия по отношению ко мне, фабрикуя эти уголовные дела. Но это не юридическая оценка, это просто какой-то абсурд, который создан из никчемных юридических претензий, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом», — заявил Виктор Медчедчук.

Вместе с тем он выразил уверенность, что все эти обвинения рассыпятся.

«Даже не хочу обсуждать эту тему, эти обвинения, безусловно, рассыпятся. У них нету подтверждений, нет никаких доказательств. Но ко всему прочему, нету самого события преступления, о котором они говорят, которое они пытаются мне инкриминировать», — подчеркнул председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с «Оппозиционной платформой — За жизнь» будут продолжать защищать интересы украинского народа.

«Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия», — подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 29 октября 2021
Четверг, 28 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016