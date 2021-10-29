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Те, кто предложил отвлечь от офшорного скандала новыми обвинениями против Медведчука, подложили Зеленскому свинью – Зубченко

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Те, кто предложил отвлечь от офшорного скандала новыми обвинениями против Медведчука, подложили Зеленскому свинью – Зубченко

Попытка Офиса президента с помощью новых обвинений против Виктора Медведчука отвлечь внимание от офшорного скандала не помогла, а только усугубила падение рейтинга Владимира Зеленского. Да и в целом «блицкриг» Офиса президента против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» забуксовал. Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал причины падения рейтинга Владимира Зеленского, которое зафиксировал опрос Центра имени Разумкова.

«Во-первых, инициированный „соросятами“ оффшорный скандал с участием Зеленского оказался очень успешным. Технология размазывания „лидеров нации“ у них, надо сказать, отработана прекрасно еще на Петре Алексеевиче. Антикризис, запущенный с большим опозданием технологами офиса, оказался жутко неэффективным», — пошутил публицист.

«Те, кто убедили Зеленского, что можно отвлечь нацию от зашквара с оффшорами с помощью выдвижения новых „обвинений“ в адрес Виктора Медведчука: „финансирование террористов“, „государственная измена“, „один миллиард гривен залога“, подложили ему реальную подлянку. Мало того, что не сработало, так в результате стало еще хуже», — констатировал автор.

Зубченко отметил, что Зеленский на выборах обещал посадить Порошенко, а не Медведчука, поэтому избиратели воспринимают репрессии против оппозиционного политика как нарушение обещаний.

«Обратите внимание, что рейтинг Зеленского стал резко падать еще ДО начала отопительного сезона (важный момент). Зеленский же обещал посадить Порошенко („Я — ваш приговор“). А пытается посадить Медведчука. Поэтому у избирателей явный когнитивный диссонанс, поскольку он делает совершенно противоположное тому, что обещал на выборах», — подчеркнул публицист.

Как написал Зубченко, украинское общество считает обвинения несправедливыми, потому что так и не увидело никаких доказательств.

«Кроме того, вся эта судебная война тянется с февраля месяца. Когда же выдвигают новые обвинения, при том, что старые не доказаны, то напрашивается логический вывод — весь этот судебный процесс в отношении Медведчука является несправедливым. По итогу „блицкриг“ Офиса президента забуксовал», — констатировал автор.

Также Зубченко сообщил, что Офис президента не смог найти судью, который отправит Медведчука в СИЗО, потому что всех напугал печальный пример судьи Николая Чауса.

«В том числе, и потому что ОП так и не сумел найти судью, который примет решение отправить главного оппонента Зеленского в СИЗО. Нет камикадзе, перевелись. Пример Чауса, которому, видимо, за политические репрессии суждено страдать конца дней своих, более чем нагляден. Поэтому и нет больше желающих в «самоубийцы», — пояснил публицист.

«Во-вторых, никаких предпосылок для роста рейтинга Зеленского и „слуг“ в осенне-зимний период нет и быть не может по определению. На полную мощность „включились“ три сезонных фактора: пандемия, к которой власти оказались традиционно не готовы, неизбежный рост цен на газ со всеми вытекающими из труб „Северного потока — 2“ последствиями и полнейшая экономическая депрессия», — заключил политический публицист Александр Зубченко.

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26 октября 2021 года Центр имени Разумкова опубликовал результаты опроса «Электоральные ориентации граждан Украины: направления (октябрь 2021 года)». По данным опроса, рейтинг президента Владимира Зеленского серьезно снизился и на сегодняшний день составляет 17% (среди всех опрошенных) и 26% (среди тех, кто пойдет голосовать и определился с выбором).

Для сравнения, по оценке Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг Владимира Зеленского за месяц упал почти на 10% — с 33,3% в сентябре до 24,7% в октябре.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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