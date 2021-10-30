Войти
Зеленский призвал не бояться страшилок и вакцинироваться
позиция
Зеленский призвал не бояться страшилок и вакцинироваться
Шмыгаль заявил о противозаконности принудительной вакцинации
официально
Шмыгаль заявил о противозаконности принудительной вакцинации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки снова более 26 тысяч новых случаев Сovid-19

284
В Украине за сутки снова более 26 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 9 449 человек, 541 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек! За сутки 29 октября в Украине: зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1643, медработников — 379); 317 209 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 232 698 человек, полностью иммунизированы — 84 511 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 5 305 человек; летальных исходов — 541; поправилось — 9 449 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 20 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19? 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19.

Читайте также: Американский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer для детей

За все время пандемии в Украине заболело — 2 904 872 человека, выздоровело — 2 430 944 человек, летальных случаев — 67 393 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу — 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 400 008 прививок.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 30 октября 2021
Пятница, 29 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016