В Украине за сутки снова более 26 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 9 449 человек, 541 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек! За сутки 29 октября в Украине: зафиксировано 26 198 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1643, медработников — 379); 317 209 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 232 698 человек, полностью иммунизированы — 84 511 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 5 305 человек; летальных исходов — 541; поправилось — 9 449 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 20 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19? 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело — 2 904 872 человека, выздоровело — 2 430 944 человек, летальных случаев — 67 393 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу — 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 400 008 прививок.