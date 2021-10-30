В РФ выявили рекордные 40,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 40 251 случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число заболевших коронавирусом в стране растет с конца августа. Так, если 30 августа в России зарегистрировали 18 325 случаев инфицирования, то 9 октября — уже 29 362. Впервые более 40 тыс. заболевших в России выявили 28 октября (40 096).

За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России умерли 1160 человек, заразившихся коронавирусом. Смертность растет и находится на уровне более 1 тыс. 12-й день подряд. Рекорд по этому показателю был установлен накануне, 29 октября (1163).

На фоне усугубления ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября.