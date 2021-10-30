В РФ выявили рекордные 40,2 тысячи случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 40 251 случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Число заболевших коронавирусом в стране растет с конца августа. Так, если 30 августа в России зарегистрировали 18 325 случаев инфицирования, то 9 октября — уже 29 362. Впервые более 40 тыс. заболевших в России выявили 28 октября (40 096).
За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России умерли 1160 человек, заразившихся коронавирусом. Смертность растет и находится на уровне более 1 тыс. 12-й день подряд. Рекорд по этому показателю был установлен накануне, 29 октября (1163).
На фоне усугубления ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016