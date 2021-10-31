В Украине более 17 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 17 430 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.В Украине за минувшие сутки подтвердили 17 430 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«За сутки 30 октября в Украине: зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 108, медработников — 178); 177 765 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы — 44 514 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 5 663 человек; летальных исходов — 336; выздоровели —5 269 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 2 922 302 человека; выздоровело — 2 436 213 человек; летальных случаев — 67 729.

С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу — 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.