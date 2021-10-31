В РФ новый максимум случаев заражения коронавирусом за пандемию

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 993, до 8 513 790. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в воскресенье данных местного оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Число летальных исходов из-за коронавируса в РФвозросло за сутки на 1 158 против 1 160 днем ранее, до 238 538.

Напомним, что на фоне усугубления ситуации с коронавирусом президент Путин объявил о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября.