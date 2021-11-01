Мода для чоловіків — що носити, щоб виглядати стильно?

На відміну від жінок, у чоловіків часто виникає питання "Що носити, щоб виглядати стильно?". Адже у більшості з них гардероб складається з пари футболок, джинсів, худі, куртки та сорочки. А для стильного та різноманітного гардероба цього буде достатньо не завжди, взяти хоча б стилі кежуал та смарт-кежуал. Вміння стильно одягатися відкриває двері до нових можливостей та перспектив, тому ним потрібно опанувати кожному. Не лякайтеся, для того, щоб виглядати стильно вам не доведеться купувати три нові шафи, оскільки існують базові речі, які дозволять з мінімального набору створити максимальну кількість стильних образів. У цій статті ми розглянемо, який одяг обов'язково повинен бути присутнім у базовому чоловічому гардеробі, а також як одягатись відповідно до типу фігури.

Як створити базовий чоловічий гардероб?

Чоловіча мода не настільки складна, як може здатися на перший погляд. Для початку давайте розглянемо обов'язкові елементи базового чоловічого гардеробу. До них належать класичне пальто, куртка, піджак або блейзер, діловий та спортивний костюми, джемпери, декілька класичних сорочок, однотонні сорочки поло, класичні брюки та джинси. Окрему увагу варто приділити взуттю. До базового взуттєвого гардеробу належать оксфорди, білі кеди або кросівки (бажано, шкіряні), лофери, топ-сайдери і черевики на осінньо-зимовий період (краще всього обирати модель челсі). Найбільш важливо правильно підібрати пальто та піджак, оскільки вони є основою базового гардеробу.

Якісне і презентабельне класичне пальто завжди буде безпрограшним варіантом, підкреслить вашу елегантність та витончений смак, і дозволить створити ідеальний силует. Пальто слід обирати по фігурі. Правильною довжиною пальта є така, що закриватиме довжину піджака. У сучасній інтерпретації класичне пальто можна поєднувати не лише з діловими костюмами, а й з джинсами та джемперами.

Ідеально підібраний піджак, завдяки жорсткому структурному крою може перевтілити чоловіка, підкреслити його фактуру, допомогти приховати недоліки фігури та зробити її візуально більш стрункою. Ідеальний піджак гарно сидить по фігурі, особливо в плечах, не тісний і не занадто вільний, не сковує рухів та виконаний з якісних матеріалів (як зовнішня тканина, так і підкладка).

При створенні базового гардероба надавайте перевагу лише якісним речам класичних (бежевого, коричневого, чорного, сірого, темно-синього та білого кольорів), а також пастельних відтінків (світло-блакитного, ніжно-рожевого та кремового). Це зробить ваш гардероб максимально універсальним і дасть змогу легко поєднувати речі між собою. Перейшовши за посиланням https://modivo.ua/c/choloviky/odyah, ви знайдете широкий асортимент чоловічого одягу хорошої якості, з якого зможете зібрати власний базовий гардероб.

Як одягатися за типом фігури?

Якщо у вас невисокий зріст, намагайтесь уникати довгих та громіздких речей, які візуально зроблять вас ще нижчим. Підбирайте укорочені моделі піджаків, курток, джинсів тощо, оскільки це дозволить візуально витягнути силует. Чоловікам високого зросту навпаки потрібно носити оверсайз моделі, оскільки таким чином силует візуально переходить у горизонтальну площину, і ріст видається не настільки високим. Для худорлявих чоловіків підійдуть штани чинос, а також джемпери та світшоти оверсайз. Якщо у вас є надлишкова вага, намагайтесь уникати вертикальних ліній в одязі, а також підбирайте одяг темних відтінків — візуально він зробить силует стрункішим.