Депутаты могут провести три пленарные недели подряд

Народные депутаты могут изменить календарный план сессии и с 16 ноября провести три пленарных недели подряд, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Я хотел бы отреагировать на предложения некоторых фракций и групп о том, чтобы изменить календарный план... чтобы следующую неделю сделать работу в округах, а далее три подряд пленарных недели, чтобы мы могли рассмотреть важные вопросы, которые уже накопились в комитетах», — сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Он дал поручение Регламентному комитету рассмотреть данный вопрос и внести для обсуждения проект постановления.

Согласно ныне действующему плану работы народные депутаты на следующей неделе с 8 по 12 ноября работают в комитетах и фракциях, с 16 по 19 ноября — пленарные заседания, а 22-26 ноября — работа с избирателями.