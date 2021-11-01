На фоне европейского газового кризиса решение президента Украины Владимира Зеленского предоставить России дополнительные транзитные мощности по льготной ставке является правильным выбором, но Киев упустил слишком много времени, прежде чем сделать это предложение. Об этом заявил народный депутат Виктор Медведчук, председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», крупнейшей оппозиционной партии страны, пишет издание Emea Tribune.

«В настоящее время он находится под домашним арестом по обвинению властей в государственной измене и „пособничестве терроризму“. Политик заявляет, что уголовные обвинения против него сфабрикованы.

В интервью, опубликованном на сайте его партии, Медведчук согласился с тем, что запоздалое предложение Зеленского увеличить объем газа, идущего по трубам страны, является правильным поступком. Предложение президента распространялось не только на Россию, но и на все страны, желающие пользоваться инфраструктурой Украины.

„Я думаю, это очень хорошо, что, наконец, президент Зеленский и его окружение поняли, что у наших трубопроводов огромные возможности. Предложение увеличить прокачку по нашим трубопроводам на 50% абсолютно правильно“, — сказал Медведчук.

Медведчук считает, что, поскольку „Северный поток — 2“ уже завершен, предложение Зеленского перезрело.

„Сегодня Россия, похоже, заинтересована в запуске „Северного потока-2“, а не в увеличении объемов прокачки газа через транспортную систему Украины. Но мы должны договориться, и мы должны сделать предложение. Мы должны искать общие возможности для развития торгово-экономических отношений“, — сказал лидер оппозиции», — цитирует издание Медведчука.

Напомним, 8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.