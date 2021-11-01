Цена газа в Европе снизилась уже до $750

Цена газа в Европе в ходе торгов снизилась до около $750 за 1 тыс. куб. м после того как утром росла на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по Ямал — Европе и начала реверсных поставок в субботу, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $750,7 за 1 тыс. куб. м, или €62,75 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч). Общее снижение цены за день составляет порядка 3%.

Ранее 1 ноября цена газа в пике почти достигала $890 за 1 тыс. куб. м.

В пятницу 29 октября цена газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября.