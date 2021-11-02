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70% взрослого населения США полностью вакцинировано от коронавируса

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70% взрослого населения США полностью вакцинировано от коронавируса

70% взрослых в США полностью вакцинированы против COVID-19, поставили первую дозу вакцины 80%, сообщил Белый дом.

«80% взрослых сейчас сделали по крайней мере первую прививку и 70% взрослых теперь полностью вакцинированы», — заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс.

Он также отметил, что усилия администрации Джо Байдена по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будут полностью реализованы с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендуют вакцину для детей.

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По его словам, администрация закупила достаточное количество вакцины Pfizer Inc., чтобы сделать прививку всем 28 млн детей, имеющих на это право.

США, вакцинация
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