В Украине снова почти 20 тысяч новых случаев коронавируса

«За сутки 1 ноября в Украине: зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 263, медработников — 339); 273 307 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы — 65 630 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 188 человек; летальных исходов — 700; поправилось — 12 639 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Больше всего новых случаев за сутки в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Киеве (1738), Харьковской (1337) и Львовской (1104) областях.

Днем ранее, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 2 955 693 человека; выздоровело — 2 454 737 человек; летальных случаев — 68 727.

С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу — 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 968 898 прививок.