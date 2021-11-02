Войти
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
позиция
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату
Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году
официально
Зеленский заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине снова почти 20 тысяч новых случаев коронавируса

297
В Украине снова почти 20 тысяч новых случаев коронавируса

«За сутки 1 ноября в Украине: зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 263, медработников — 339); 273 307 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы — 65 630 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 188 человек; летальных исходов — 700; поправилось — 12 639 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Больше всего новых случаев за сутки в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Киеве (1738), Харьковской (1337) и Львовской (1104) областях.

Днем ранее, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 2 955 693 человека; выздоровело — 2 454 737 человек; летальных случаев — 68 727.

Читайте также: Politico обнародовало снимки российских войск у границ Украины

С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу — 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 968 898 прививок.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 ноября 2021
Понедельник, 1 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Коррупция – это лишь внешний симптом болезни

Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных. Хотя лично я считаю, что коррупция - это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016