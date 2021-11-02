В Украине снова почти 20 тысяч новых случаев коронавируса

«За сутки 1 ноября в Украине: зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 263, медработников — 339); 273 307 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы — 65 630 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 188 человек; летальных исходов — 700; поправилось — 12 639 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Больше всего новых случаев за сутки в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Киеве (1738), Харьковской (1337) и Львовской (1104) областях.
Днем ранее, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 2 955 693 человека; выздоровело — 2 454 737 человек; летальных случаев — 68 727.
С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу — 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 968 898 прививок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016