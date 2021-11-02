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Саакашвили отказался от встречи с врачами

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Саакашвили отказался от встречи с врачами

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в течение месяца проводит голодовку в тюрьме города Рустави, отказался от встречи с врачами консилиума. Об этом сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе, который в ночь на вторник посетил Саакашвили.

«Он получает только те медикаменты, которые никак не связаны с голодовкой. Он слаб. Два-три дня назад мы сделали анализы. Они не были хорошими... Встречи с консилиумом не будет, потому что президент сам отказался. Конечно, мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Кипшидзе.

В понедельник депутат Верховной Рады Елизавета Ясько посетила осужденного экс-президента и сообщила, что он похудел на 20 кг из-за голодовки.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он находится в пенитенциарном заведении города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевезти экс-президента в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты категорически против этого. Они настаивают, чтобы бывшего грузинского лидера доставили в частную гражданскую клинику.

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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты — политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии — это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.

Михаил Саакашвили
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