Суд обязал ГБР начать расследование против экспертов СБУ, сфабриковавших заключения по делу Виктора Медведчука

Печерский районный суд города Киева удовлетворил жалобу адвокатов председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на бездействие Государственного бюро расследований и обязал ГБР начать расследование в отношении экспертов СБУ, сфабриковавших экспертные заключения по надуманному уголовному делу против оппозиционного политика, преследуемого властью и обвиняемого в государственной измене.

Соответствующее судебное решение разместил на своей странице в Facebook народный депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Суд обязал ГБР зарегистрировать в ЕРДР и провести расследование в отношении трех экспертов СБУ, сфабриковавших экспертные заключения против Медведчука по делу о госизмене, ‒ написал политик. ‒ Как говорится, лед тронулся. После неминуемой смены власти все эти прокуроры, следователи, эксперты и прочие слуги режима, фабрикующие дела против политических оппонентов, обязательно сядут. Всему свое время».

В частности, в соответствии с решением суда уполномоченные лица Государственного бюро расследований обязаны внести сведения о вышеуказанном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, начать досудебное расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из ЕРДР.