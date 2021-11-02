Зеленский поговорил с Байденом в Глазго про Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с президентом США Джозефом Байденом на климатической конференции в Глазго.

«Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине», — написал Зеленский в Twitter во вторник.

Зеленский находится в Глазго, где принимает участие в 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.