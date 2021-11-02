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Медведчук назвал незаконным решение суда об избрании ему меры пресечения

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Медведчук назвал незаконным решение суда об избрании ему меры пресечения

Председатель Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктор Медведчук заявил, что уголовное дело против него по обвинению в госизмене сфальсифицированно и является политически мотивированным. Об этом оппозиционер сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов после заседания Печерского районного суда города Киева, который назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства.

«…Это дело полностью является политически мотивированным, сфальсифицированным, рассматриваю его как незаконное уголовное преследование и политические репрессии. Изменилось только одно на сегодняшний день: доказательств подобного утверждения стало намного больше с учетом тех материалов дела, которые были предметом рассмотрения в многочисленных судебных заседаниях, а также с учетом того, что я и адвокаты начали знакомиться после завершения досудебного следствия с материалами дела», ‒ отметил Медведчук.

Политик подчеркнул: не существует не только состава преступления, но и самого события преступления, которое ему инкриминируют.

«Сегодня я понимаю, что доказательства, которые являются недопустимыми в соответствии с требованиями Конституции и Уголовного процессуального кодекса, единственные в этом деле. То есть их нельзя рассматривать как допустимые, и эти доказательства не могут свидетельствовать о моей вине или причастности к тем событиям и действиям, которые, к сожалению, органы прокуратуры настойчиво продолжают мне инкриминировать», ‒ отметил оппозиционный политик.

По его словам, нет никаких оснований вообще для избрания ему меры пресечения по уголовному делу, которое было предметом сегодняшнего судебного рассмотрения, и поэтому он считает решение суда незаконным и необоснованным.

«Более того, у обвинения, прокуратуры и генерального прокурора, исполняющего обязанности, который подписывал это ходатайство – обращение в Печерский суд, не было никаких оснований вообще избирать меру пресечения. Я считаю это незаконным, я считаю это необоснованным и не подтвержденным реальными доказательствами, которые могли бы быть положены, но не положены в основу ходатайства, так как просто отсутствуют. Поэтому я в целом расцениваю решение, которое принял суд, частично удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения, как незаконное, необоснованное и такое, которое не отвечает требованиям действующего законодательства», ‒ подчеркнул оппозиционный политик.

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Комментируя решение суда, который обязал ГБР провести расследование в отношении трех экспертов СБУ, Медведчук отметил, что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела.

«Вы знаете о другом уголовном деле. Вы знаете, что там избрана мера пресечения ‒ домашний арест. И они уже сегодня понимают, что они сделали, но надо доказать им, что они не только должны понять и осознать, они должны понести за это уголовную ответственность. И мы будем делать все для того, чтобы не только восторжествовала справедливость в отношении тех высосанных из пальца обвинений и по этому делу, и по другому делу, но и виновные в этом понесли заслуженное уголовное наказание», ‒ подчеркнул Медведчук.

Виктор Медведчук
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