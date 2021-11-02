ОПЗЖ требует срочной отставки правительства и пересмотра бюджета

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует срочно отправить все правительство Украины в отставку и сформировать профессиональное антикризисное правительство, а также пересмотреть бюджет в сторону увеличения социальных стандартов, в сторону увеличения финансирования здравоохранения и преодоления энергетического кризиса. Об этом перед началом пленарного заседания Верховной Рады заявила нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталия Королевская.

«В первую очередь, наша команда „Оппозиционная платформа — За жизнь“ требует срочно пересмотреть бюджет, пересмотреть бюджет в сторону увеличения социальных стандартов, в сторону увеличения финансирование сегодня здоровья и преодоления энергетического кризиса. А также мы требуем срочно отправить все это правительство в отставку и сформировать сегодня профессиональное антикризисное правительство. Потому что власть мы видим не имеет сегодня не антикризисного плана и вообще не понимает масштабы проблемы а тех вызовов, которые сегодня есть перед страной», — отметила Королевская.

Ранее нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталия Королевская заявляла, что проект бюджета на 2022 год в Украине — это приговор действующей власти. Кроме этого, в Донецкой области она говорила о том, что власть, которая не смогла остановить пандемию, защитить людей от нищеты и драконовских тарифов, должна уйти в отставку.

Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко также подчеркивал, что в проекте Бюджета-2022 от власти борьба с эпидемией провалена. По его мнению, отсутствие со стороны власти системной поддержки медицинской отрасли, нежелание увеличить ее финансирование и повысить зарплаты медикам приведут к тому, что в 2022 году борьба с эпидемией будет снова провалена.