Медведчук заявил о том, что власть угрожает судам роспуском, если они не будут принимать решения, выгодные Банковой

Владимир Зеленский и его окружение пошли по пути узурпации власти и пытаются полностью подчинить себе независимую судебную ветвь власти в Украине, частично отдав ее под внешнее управление так называемым западным партнерам. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, общаясь с журналистами после заседания Печерского районного суда города Киева, который сегодня избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Политик подчеркнул, что украинская власть делает все для того, чтобы построить диктатуру в стране, и об этом свидетельствуют не абстрактные угрозы, а конкретные действия Президента и его команды.

«Когда меня спрашивают, возможно ли принятие судом справедливого решения по незаконным обвинениям, я привожу пример того, какое давление оказывается сегодня на судебную власть ‒ оказывается Офисом Президента, лично Президентом Украины, который вмешивается в дела и пытается подмять под себя судебную власть, сделать ее ручной. И прямых доказательств этому очень много», — сказал Виктор Медведчук.

В первую очередь он напомнил об отозванном впоследствии законопроекте о роспуске Конституционного Суда и о незаконном увольнении его судей, которое последовало после отказа КСУ вности неконституционные изменения в Основной Закон государства.

«Почему ему (Владимиру Зеленскому. — Ред.) не подходил Конституционный Суд? Все очень просто. После прихода к власти и избрания нового парламента он обратился по поводу внесения изменений в Конституцию. и из семи или восьми обращений по пяти или шести Конституционный Суд, давая обязательные заключения, для того чтобы парламент мог рассмотреть на предмет внесения изменений в Конституцию, дал отрицательные заключения. И это не понравилось Президенту. Потому что там речь шла об увеличении полномочий Президента, что нарушает требования статьи 106 Конституции», — пояснил парламентарий.

Также он отметил, что через КСУ Зеленский хотел закрепить за Президентом право назначать руководителя ГБР, влиять на НАБУ, оказывать влияние на правоохранительную систему в целом.

«Конституционный суд с этим не согласился. Что он получил в ответ? Законопроект о роспуске. Ну, хорошо — этот законопроект отозвали. Что делает дальше Президент? Он подписывает указ об увольнении двух судей Конституционного Суда. Подписывает указы об отмене указов о их назначении. Указы об их назначении были подписаны и были приняты при другом Президенте. И стабильность, и конституционные права, и обязанности гарантированы именно тем, что предусматривают независимость судебной власти», — подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.

Затем, по словам Медведчука, Президента Украины не устроило решение Окружного административного суда города Киева, и сразу появился законопроект о его роспуске. Таким образом власть шантажирует и ОАСК, и другие суды.

«Вы думаете нет угроз, что, если тот же Печерский или любой другой суд будет принимать какие-то решения, которые будут расходиться с позицией Зеленского и его команды, то эти суды распустят? Что должны думать люди, которые ходят в мантиях и исполняют сегодня обязанности судей? Как они должны к этому относиться? Если есть пример судей Конституционного Суда, если есть пример роспуска не просто N-ского какого-то суда, а Конституционного Суда», — отметил политик.

Еще одним доказательством желания власти подчинить себе судебную систему, по мнению Виктора Медведчука, является передача части полномочий независимой судебной власти под внешнее управление.

«Вы знаете требования международных наблюдателей по поводу изменения состава Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия, введения туда международных наблюдателей и членов международных организаций ‒ иностранцев, которые будут принимать там решения. Не наши представители судейского корпуса, не представители нашей правоохранительной системы, а именно иностранцы будут принимать решения по поводу людей, претендующих на звание судьи. Это называется механизм внешнего управления, который введен в Украине в целом в вопросах государственного устройства, механизм влияния, незаконного преступного влияния на судейский корпус, на суд», — уверен оппозиционный политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что судебную систему в Украине планомерно уничтожают: с одной стороны ‒ внутренним административным давлением со стороны Офиса Президента и лично Владимира Зеленского, с другой ‒ используя механизм внешнего управления.