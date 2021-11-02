В Украине в среду снова будет туман

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о тумане в среду в Украине.

«3 ноября в южных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 2 ноября в большинстве областей — дожди, днем 9-14° тепла.