Энергетический кризис Украины достиг серьезных масштабов из-за некомпетентности нынешней власти. Об этом пишет ведущее издание Коста-Рики El Pais, цитируя заявление председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

«Энергетический кризис не приближается, кризис уже наступил, потому что Украина сегодня не готова гарантировать энергоресурсы населению и компаниям страны», — подчеркнул Медведчук.

Политик добавил, что нынешнее правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским некомпетентное и бездарное, поскольку чиновники не учли все риски, с которыми придется столкнуться.

«Этому правительству не хватает профессионализма, оно бездарно... Оно не понимал, что могут возникнуть эти риски, к которым нужно готовиться», — отметил Медведчук.

Издание напомнило, что в сентябре тариф на электроэнергию для компаний вырос почти на 70 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Многие электростанции используют газ для выработки электроэнергии. При этом цены на газ на европейском рынке резко выросли в последние месяцы, достигнув исторического максимума. Если в начале мая они составляли 300 долларов за 1000 кубометров (или 24,48 евро за мегаватт-час) на голландском TTF, эталонном рынке на континенте, а в настоящее время превышают 1000 долларов.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что из-за преступного реверса по формуле «Дюссельдорф+», которую поддержали украинские власти, в Украине наступил не просто кризис, а «ужасающий энергетический кризис».

При этом Медведчук добавил, что сегодня в СМИ постоянно вспоминается тот факт, что у него была договорённость еще в 2019 году получать российский газ на прямую по 175 долларов.

«Если бы были такие долгосрочные контракты, которые были, могли быть подписаны сначала властью Порошенка, а потом властью Зеленского, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом», — отметил он.

Ранее Медведчук подчеркивал, что восстановление экономики Украины и уровня благосостояния ее народа лежит в восстановлении экономических отношений между Киевом и Российской Федерацией.

При этом политик отмечал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что это также в интересах Украины.

Однако, по словам Медведчука, вопреки всему, действующая украинская власть всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.