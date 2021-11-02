Франция предложила РФ согласовать дату встречи в нормандском формате

Франция по-прежнему ждет ответа от России на предложения о дате встречи в нормандском формате на министерском уровне, заявил представитель французского МИД.

«В ходе переговоров президента республики и канцлера Германии 11 октября с российским коллегой была достигнута договоренность об организации в ближайшие недели министерской встречи в нормандском формате. Мы неоднократно предлагали даты этой встречи. Мы по-прежнему ждем ответа от российской стороны с целью скорейшего проведения этой встречи», — заявил представитель французского МИД на брифинге во вторник.

«Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках нормандского формата для полного выполнения минских договоренностей, которые представляют собой единственную согласованную основу для прочного урегулирования конфликта на Донбассе», — указал представитель французского ведомства.

Так называемый «нормандский формат» переговоров существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.