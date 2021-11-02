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Вместо дешевого газа и электричества власть греет украинцев пустыми обещаниями – Медведчук

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Вместо дешевого газа и электричества власть греет украинцев пустыми обещаниями – Медведчук

В нынешнем отопительном сезоне, в разгар энергетического кризиса, украинцам придет согреваться «надеждами, обещаниями и гарантиями» власти, а не дешевым газом, о котором так много рассказывали своим избирателям нынешний Президент Зеленский и члены его команды в период предвыборной кампании. Такое мнение высказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов.

«Вы говорите: как бы нам не замерзнуть? А вы слышали от представителей власти, что их эта ситуация тревожит? Я, например, не слышал, ‒ сказал он. ‒ У нас такой „гениальный“ и „талантливый“ премьер-министр Шмыгаль. Он убеждает: все нормально, все под контролем, мы все обеспечим. Очевидно, придется согреваться надеждами, обещаниями и гарантиями власти».

Политик напомнил, что власть уже обещала украинцам и стабильные цены на газ, и то, что не будут расти коммунальные тарифы. Да и в вопросе борьбы с коронавирусом у правительства, по заверениям министров и премьера, якобы все под контролем: всех вылечат, всех вакцинируют, всех обеспечат койко-местами в медучреждениях.

«По уверениям властей, нет никаких проблем. Но разве они действительно пекутся о рядовых гражданах? Разве их волнуют проблемы украинского народа и интересы украинского государства? Нет, конечно! Поэтому и сложилась ситуация, которую мы наблюдаем сегодня, ‒ отметил Медведчук. ‒ Посмотрите на эти цены. Вспомните отказы тех же коммунальных предприятий покупать сверхдорогой газ. К чему это приведет? В первую очередь — к отключениям. То есть будут проблемы с теплом, с электроснабжением, с тарифами».

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Но власть придумает очередные отговорки и снова попытается скрыть собственные промахи, убежден оппозиционный политик. И это притом, что ее прямая обязанность — обеспечить спокойное прохождение отопительного сезона, бесперебойную работу коммунальной сферы и сделать все, чтобы вышеуказанных проблем не было. Тем более что такие возможности у Украины есть.

«Я могу уверенно заявить, что у власти есть возможность сегодня создать условия для обеспечения нормальной жизнедеятельности наших граждан не только на эту зиму, но и на последующие зимы, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Но она не хочет этого делать, не умеет. Нынешняя украинская власть профессионально к этому не подготовлена, ‒ отметил Виктор Медведчук. — Это единственно верная характеристика сегодняшней власти в разрезе важнейшего вопроса обеспечения страны энергоресурсами».

газ, энергетика, Виктор Медведчук
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