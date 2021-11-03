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«Попрыгунья стрекоза» вдруг обнаружила, что Зе & Co душат свободу слова, - блогер

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«Попрыгунья стрекоза» вдруг обнаружила, что Зе & Co душат свободу слова, - блогер

Сотрудница телеканала «UA: Перший» и ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» Мирослава Барчук устроила громкий скандал, поведав, как Офис президента давит на СМИ и пытается заткнуть рты журналистам.

Об этом пишет блогер и активист Семен Правденко, приведя цитату из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера, которой он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам.

«Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.

Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому».

«Удивительно, но сегодня эти слова так же актуальны, как в 40-е годы. Сотрудница телеканала „UA: Перший“ и ведущая ток-шоу „Обратный отсчет“ Мирослава Барчук устроила громкий скандал, поведав, как Офис президента давит на СМИ и пытается заткнуть рты журналистам», — пишет Правденко.

«Барчук написала в Facebook, что Офис президента пытается давить на СМИ и ставить журналистам ультиматумы в виде прямых требований, кого можно, а кого нельзя приглашать на эфиры.

Сама Барчук назвала это «первыми звоночками» и «угрозой для свободы слова и независимой журналистики в целом».

«Я о первых звоночках. В частности, об угрозе для свободы слова и независимой журналистики в целом. Мне кажется, нам не следует пропускать вот этих сигналов (это такая кривая стилистика автора, — С. П.), пробных шаров, которые бросает нам власть», — призвала Барчук.

«Поэтому я призываю коллег не поддаваться давлению и вслух говорить о случаях давления и шантажа. Также призываю народных депутатов от „Слуги народа“ не принимать участия в этом шантаже (подозреваю, он касается и вас тоже), приходить на эфиры, представлять свою позицию и этим защищать парламентскую демократию в стране, потому что авторитаризм является угрозой для всех, включительно с вами».

Надо сказать, история имела продолжение, потому что Офис президента стал оправдываться в стиле «Да вы что! Да мы никогда такого не делаем!». А затем скандал прокомментировал президент Владимир Зеленский.

«Президент Зеленский вообще сказал в ответ на сигнал журналистов, да, на мой сигнал о том, что есть проблема с давлением, он сказал, что меня не знает, что это хайп. О том, что раз он меня не знает, то не может давить и т. д. Валял простака. Власть старается не найти согласие с медиасредой, а брехать».

На самом деле все это напоминает цитату пастора Мартина Нимеллера о том, что он молчал, когда репрессии касались других людей, а в итоге, когда пришли за ним, оказалось, что за него банально некому заступиться. Потому что «патриотические» журналисты молчали, когда власть без суда и следствия, без закона просто запретила вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Молчали, когда власть начала репрессии против Виктора Медведчука только потому, что Зеленский считает его главным политическим оппонентом. Молчали, когда заместитель председателя СБУ позвонил провайдерам и они отключили от вещания новый канал «Перший Незалежний». Молчали, когда власть заблокировала сайт «Страна», объявив санкции против интернет-издания, хотя по закону санкции применяются только против иностранных граждан и иностранных юридических лиц.

А теперь система предсказуемо взялась за «патриотических» и «правильных» журналистов. Потому что дело не в «112 Украина» и других каналах, не в Медведчуке, не в сайте «Страна». Дело — в принципе. И если бы Барчук и другие журналисты отстаивали принцип, что закон один для всех, что власть не имеет права делить журналистов на «правильных» и «неправильных», то сегодняшней проблемы просто не было бы. Потому что когда пришли за «правильными» журналистами с «UA: Перший», то оказалось, что заступиться за них просто некому", — отмечает акивист.

СМИ, свобода слова, блокировка сайтов
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