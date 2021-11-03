Украину в четверг опять накроют туманы

В Украине ночью и утром в четверг на большей части территории ожидается туман, видимость 200-500 м.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ночью и утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Кроме того, 4 ноября в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, большинстве районов Черновицкой, Волынской, Ровенской и Житомирской областей прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.