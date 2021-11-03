Bloomberg сообщил о возможной задержке запуска «Северного потока-2»

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» может затянуться до 8 мая 2022 года из-за рассмотрения решения немецкого регулятора Европейской комиссией, сообщил Bloomberg.

Агентство уточнило, что регулятор Германии должен вынести предварительное решение по газопроводу до 8 января, после чего его направят на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии (ЕК) на соответствие европейским энергетическим правилам. Решение ЕК не будет иметь обязательного характера, но рассмотрение может продлиться до 8 мая 2022 года: у комиссии есть два месяца на вынесение решения с возможностью продления срока еще на два месяца.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что процесс получения разрешения на запуск газопровода от немецкого регулятора может быть завершен к началу 2022 года.

Строительство «Северного потока-2» завершили 10 сентября. Газопровод пролегает по дну Балтийского моря из России в Германию и состоит из двух ниток длиной почти 1200 км каждая. Их совокупная мощность — 55 млрд куб. м газа в год.