В России новый максимум смертей из-за коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 195 против 1 189 днем ранее, до 243 255. Об этом сообщили журналистам в четверг в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала эпидемии, предыдущий максимум был зарегистрирован в среду.

Число подтвержденных случаев заражения в этой стране возросло за сутки на 40 217, до 8 673 860.