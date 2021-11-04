10 ноября состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября в Вашингтоне, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Кулеба подчеркнул, что Комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития отношений Украины и США. По его словам, это воплощение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена во время их переговоров 1 сентября в Белом доме.

«Украинская дипломатия системно развивает достижения сентябрьского визита президента в США, в ходе которого наши страны заключили 20 взаимовыгодных документов в сферах экономики, безопасности и энергетики», — отметил Кулеба.

Министр пояснил, что новая Хартия стратегического партнерства будет практическим документом, который отвечает общим вызовам, стоящими на данный момент перед Украиной и США; она создаст рамку дальнейшего развития отношений между странами, усилит их единство в условиях российской агрессии и активного развития Украины, положит начало направлениям углубления двусторонних отношений.

«Готовность Вашингтона к новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых партнеров США в Европе», — сказал министр.

Кулеба рассказал, что в повестке заседания Комиссии стратегического партнерства будут вопросы обороны Украины, противодействия российской агрессии, экономического развития Украины, укрепления украинской энергетической безопасности, привлечения американских инвестиций в Украину, общая борьба с киберугрозами и изменениями климата, поддержка Соединенными Штатами дальнейших внутренних трансформаций в Украине.

«Соединенные Штаты признают достижения Украины в направлении реформ, и об этом шла речь во время встречи Энтони Блинкена (госсекретаря США — ИФ) с президентом, он особо отметил последние реформаторские усилия и заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать президента в его работе по реформированию страны», — отметил он.

Министр сказал, что 2021 год станет новой точкой отсчета для Украины и США.

«Мы оставили позади период турбулентности, теперь мы ведем системную работу над укреплением и углублением нашего стратегического партнерства», — отметил он.

Глава МИД Украины обратил внимание на то, что этот год показал беспрецедентную интенсивность контактов между Киевом и Вашингтоном. Последнее свидетельство этого — переговоры на этой неделе президентов Зеленского с Байденом и Блинкеном в Глазго во время Конференции ООН по изменению климата.

«На следующей неделе мы зафиксируем этот новый уровень отношений в новой Хартии. Это будет очередной результат нашей системной работы», — подчеркнул Кулеба.

Министр особо отметил, что с безопасностью Украины напрямую связана и экономика, поэтому усиление сотрудничества с США это также положительный сигнал для инвесторов и всех, кто стремится вкладывать средства в Украину, развивать долгосрочные инвестиционные проекты.

«В конце концов, больше инвестиций в Украину — это больше рабочих мест в нашем государстве, это большие зарплаты наших граждан», — резюмировал глава МИД Украины.