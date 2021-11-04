Коалиционные переговоры в ФРГ затягиваются, поскольку стороны не могут договориться по вопросам защиты климата и финансов, будет ли избран новый канцлер Германии к началу декабря — неизвестно, сообщает в четверг газета Sueddeutsche Zeitung.

В переговорах участвуют «Зеленые», Свободная демократическая партия Германии и Социал-демократическая партия Германии; как ожидается, новым канцлером будет представитель социал-демократов, действующий министр финансов Олаф Шольц.

Помимо вышеназванных, спорными темами остаются миграция и защита окружающей среды. Вместо того, чтобы представить в четверг временной план по разработке коалиционного соглашения, «Зеленые» затягивают работу над планом, пишет издание.

«В настоящий момент мы видим слишком мало прогресса в отношении содержательных аспектов», — заявил представитель «Зеленых» Михаэль Келльнер, его цитирует издание.

Ранее предполагалось, что план работы будет представлен в четверг, также ожидалось, что рабочие группы до 10 ноября сообщат о результатах переговоров. К 22 ноября предполагалось подготовить коалиционное соглашение, в начале декабря — избрать канцлера.