В Украине за сутки более 26 тысяч новых случаев коронавируса

По состоянию на 5 ноября в стране 26 488 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 5 497 человек, выздоровели — 13 281 человек, летальных случаев — 696.
Днем ранее, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 032 951 человек, выздоровели — 2 492 419 человек, летальных случаев — 70 842.
За прошедшие сутки 270 320 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы — 79 993 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу — 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 762 884 человека. Всего сделано 18 848 929 прививок.
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