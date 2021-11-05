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Медведчук: Верховная Рада признала, что ЗСТ с ЕС невыгодна для украинской стороны и является стратегическим просчетом официального Киева

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Медведчук: Верховная Рада признала, что ЗСТ с ЕС невыгодна для украинской стороны и является стратегическим просчетом официального Киева

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития признал, что экономическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС невыгодна для украинской стороны и за время действия зоны свободной торговли с ЕС Украина так и не смогла компенсировать ущерб от потери российского рынка. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что в парламенте признали, что Украина экспортирует в Европу свое сырье, а ввозит преимущественно высокотехнологичную продукцию.

«Собственно, народные депутаты озвучили то, о чем политики, вошедшие в партию „Оппозиционная платформа — За жизнь“, предупреждали еще с 2012 года. Украина так и не смогла интегрироваться в европейское экономическое пространство в качестве равноправного партнера, но, избрав сомнительный путь сближения с Западом, потеряла традиционные для нашего товаропроизводителя (а главное — перспективные и емкие) рынки сбыта — российский и стран Таможенного союза», — отметил Медведчук.

Он также напомнил, что представители ОПЗЖ не раз проводили конференции и круглые столы, являлись инициаторами экспертных дискуссий и на всех уровнях разъясняли угрозы и риски введения Киевом зоны свободной торговли с ЕС, причем подтверждая это расчетами прогнозируемых прямых и непрямых убытков государства.

«Сегодня уже не вызывает сомнений, что ЗСТ с ЕС является крупнейшим стратегическим просчетом официального Киева, выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в свое время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов», — констатировал Медведчук.

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Учитывая сложившуюся ситуацию, по мнению председателя Политсовета ОПЗЖ, основная задача действующей власти ‒ это денонсация Соглашения об ассоциации с ЕС и смена курса страны.

«Украина уже дорого заплатила за ошибки и просчеты евроинтеграторов, поставивших собственные политические амбиции выше национальных интересов. Поэтому сегодня задача власти — не усугубить ситуацию попытками выторговать мнимые послабления или преференции от европейской стороны, а незамедлительно и кардинальным образом менять положение дел. Официальному Киеву необходимо озаботиться не пересмотром экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, а его денонсацией и сменой внешнеэкономического вектора страны», — подчеркнул Виктор Медведчук.

ЗСТ, Виктор Медведчук, Соглашение об ассоциации
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