Власти Грузии сообщили, что Саакашвили не соблюдает голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что голодает в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом в пятницу заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

«Он сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», — сказал Брегадзе. На вопрос журналиста о том, принимает ли сейчас экс-президент пищу, министр ответил: «Да».

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 36 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.