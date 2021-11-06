Китай возмутился из-за доклада Пентагона о «китайской угрозе»

Китай выражает протест США из-за публикации доклада Пентагона, в котором говорится о наращивании ядерных сил КНР. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь, его слова опубликованы на сайте ведомства.

«Военное развитие Китая направлено исключительно на поддержание национального суверенитета и безопасности. ... Оно не нацелено на какую-либо страну», — заявил представитель Минобороны. По его словам, Пекин «будет пресекать любые попытки поставить под угрозу региональный мир, стабильность и процветание».

В докладе Пентагона «сфабрикована так называемая военная угроза со стороны Китая», сказал У Цзянь. По его словам, Соединенные Штаты безосновательно обвиняют Китай в наращивании ядерной мощи и вмешиваются во внутренние дела страны, включая тайваньский вопрос.

Представитель Минобороны КНР добавил, что США в последние годы «ускорили развитие вооруженных сил в ядерной, космической, кибернетической сферах, гиперзвуковых технологиях и других областях». По его словам, Соединенные Штаты «обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом, но все еще наращивают свою ядерную мощь». У Цзянь назвал США «крупнейшим источником глобальных ядерных угроз».

Доклад Пентагона был опубликован 3 ноября. В нем говорилось о растущем темпе расширения ядерных сил КНР, благодаря чему Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тыс. — к 2030-му. Согласно документу, США считают, что Китай уже сформировал ядерную триаду (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы), активно наращивает производство оружейного плутония и намеревается повысить боеготовность ядерных сил в мирное время.

17 октября Financial Times написала, что Китай провел новые испытания гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. В Китае эти данные отрицают.