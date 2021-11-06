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В Украине последние теплые выходные

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В Украине последние теплые выходные

В субботу и воскресенье в Украине облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура днем до +18° на востоке и юге.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

6 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Кроме юга небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южных и юго-восточных областях туман. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла; днем 8-13°, в южной части и восточных областях 13-18°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 3-6° тепла.

По данным синоптиков, 7-8 ноября также облачно с прояснениями. 7 ноября без осадков, лишь днем в Закарпатье слабый дождь, 8 ноября ночью в Карпатском регионе и центральных областях, днем в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах местами с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; 8 ноября в южной части ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

9 ноября в Украине небольшой, в южных и восточных областях умеренный дождь; температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10°; в южной части ночью 5-10 ° тепла, днем 8-13 °. 10 ноября без осадков (ночью в Крыму небольшой дождь); температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 2-7 ° тепла, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до 10 °. В Карпатах 9 ноября небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла; 10 ноября без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Согласно ориентировочному прогнозу синоптиков, 11-15 ноября в Украине будет без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 3-9° тепла, в южных и юго-западных областях местами 10-12°.

В столичном регионе 6 ноября облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков (по области днем местами будет дождь). Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 6-8° тепла, днем 10-12°; по области ночью 5-10 ° тепла, днем 8-13 °.

7-8 ноября в столице облачно с прояснениями. Без осадков, только днем 8 ноября местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 8-13°.

9 ноября в Киеве местами небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°. 10 ноября без осадков; температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла.

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Синоптики также предупреждают, что ночью и утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

6-7 ноября в Винницкой и большинстве районов Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Волынской и Донецкой областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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