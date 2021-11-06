На музыкальном фестивале в США в давке погибли восемь человек

Восемь человек погибли в давке в толпе, еще несколько человек пострадали на музыкальном фестивале в Техасе в США, сообщает Associated Press.

Давка произошла во время выступления рэппера Трэвиса Скотта. Когда он вышел на сцену, толпа начала сжиматься ближе к нему, отмечает агентство.

Шоу остановили, как только организаторы поняли, что зрители начали получать травмы.