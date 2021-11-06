Адвокат: У Зеленского потратили два года на монтаж «пленок Медведчука»

Президент Владимир Зеленский еще в 2019 году выразил угрозу в адрес главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардепа Виктора Медведчука, и два года на Банковой потратили на монтаж записей, которые сейчас представляют в суде. Об этом заявил адвокат Дмитрий Лойфман в интервью изданию Главком.

Правозащитник уверен, что записи, которые прокуроры предъявляют в суде, являются сфальсифицированными.

«Президент еще в 2019 году выразил угрозу в адрес Медведчука, и вот они два года потратили на монтаж этих записей и реализуют эти угрозы. В материалах дела есть вывод эксперта Службы безопасности (эксперта в погонах, который является прямым подчиненным главы СБУ и находится в зависимости и под влиянием стороны обвинения), что записи смонтированы, но непонятно, каким способом. Об этом говорится в описательной части экспертизы, но в выводах эксперта говорится, что по предоставленным объектам исследования невозможно установить, являются ли записи смонтированными. Такой вывод эксперта манипулятивный, не соответствует исследовательской части, и я уверен, что сделан экспертом СБУ под влиянием его руководства или прокуроров. В дальнейшем, понимая, что такие вопросы экспертам лучше не задавать, следователи и прокуроры, назначая другие экспертизы, решили их избежать и вообще не задают перед экспертами вопроса, есть ли эти записи оригиналами или копиями, имеют ли они признаки монтажа и т.п. Просто спрашивают — это ли голос Медведчука, или нет», — заявил адвокат.

Ранее суд обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать в ЕРДР и провести расследование в отношении трех экспертов Службы безопасности Украины, сфабриковавших экспертные заключения против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука по делу о госизмене.

Как сообщалось, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.

12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с «Оппозиционной платформой — За жизнь» будут продолжать защищать интересы украинского народа.

«Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия», — подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.