Внеплановая проверка UkrLive – пример двойных стандартов и нечестной игры власти во главе с Зеленским, – Иванько

Президент Владимир Зеленский считает главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука своим главным политическим оппонентом, поэтому власть будет «прессовать» все СМИ, связанные с лидером оппозиции. Так блогер Светлана Иванько прокомментировала новость о том, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала UkrLive.
«Зеленский Порошенко глаз не выклюет? Телеканал UkrLive не проработал и недели в новом формате, как власть уже объявила, что будет проводить внеплановую проверку руками своей „ручной“ Нацрады по телевидению и радиовещанию», — сообщила блогер.
«До этого, значит, канал работал 2 года и никаких проверок никто не назначал. А сейчас Нацрада пишет на своем официальном сайте, что причина проверки — это выступление лидера оппозиции Виктора Медведчука», — отметила она.
Иванько пояснила, что настоящая причина проверки UkrLive заключается в том, что власть во главе с Зеленским не терпит правды в свой адрес.
«И тогда все понятно. Раз Зеленский считает Медведчука своим главным противником — значит, власть будет прессовать все СМИ, связанные с ним. А UkrLive несколько дней назад купил близкий соратник Нестор Шуфрич. Но тогда пусть Зеленский и компания честно скажут, что настоящая причина — это политические репрессии. Потому что нынешняя власть не терпит правды в свой адрес. Вот настоящая причина, почему прессуют независимые СМИ — почему закрыли «112 Украина», NewsOne и ZIK, заблокировали Шария и сайт «Страна», — аргументировала эксперт.
По словам Иванько, проверка независимого телеканала UkrLive — это еще одно подтверждение, что Зеленский — это Порошенко № 2.
«Еще одна причина — это слова эксперта, который в прямом эфире выступил против вакцинации. Как же так? „Прямой“ вел трансляцию митинга антивакцинаторов под Радой, „Пятый канал“ делал сюжет об антивакцинаторах — и к ним у власти никаких претензий. Еще одно подтверждение, что Зеленский — это просто Порошенко № 2. А ворон ворону глаз не выклюет», — сделала вывод блогер.
«То есть, налицо двойные стандарты и нечестная игра „зеленой“ власти. Стоило ли менять шило на мыло, а Порошенко на Зеленского?» — заключила блогер Светлана Иванько.
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