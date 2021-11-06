У тюрьмы в Грузии проходит очередной митинг в поддержку Саакашвили

Митинг оппозиции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у пенитенциарного учреждения города Рустави, в котором отбывает наказание политик. Кадры с демонстрации в прямом эфире транслируют грузинские СМИ.
Сбор участников акции протеста был назначен на 17:00 (15:00 по Киеву), однако люди начали подходить к тюрьме раньше запланированного. Митингующие требуют, чтобы Саакашвили, объявившего более месяца назад голодовку, госпитализировали в гражданскую клинику вместо тюремной больницы, которую предлагает Министерство юстиции.
В руках у демонстрантов флаги Грузии, Украины и Европейского союза. За несколько часов до начала акции произошел инцидент с полицией. Организаторы митинга монтировали сцену около стен тюрьмы. Правоохранители потребовали, чтобы они перенесли конструкцию в другое место, так как она мешала проезду автомобилей к пенитенциарному учреждению. Организаторы ответили отказом, силовики изъяли аппаратуру. Движение автомобилей по улице рядом с тюрьмой перекрыто.
Различные акции и митинги в поддержку Саакашвили проходят в Рустави на протяжении месяца.
Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал поместить политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику.
Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из которых его заочно уже приговорили к трем и шести годам заключения.
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