Войти
Разумков рассказал, кто из депутатов станет членами его объединения
позиция
Разумков рассказал, кто из депутатов станет членами его объединения
Зеленский подписал закон о деолигархизации
официально
Зеленский подписал закон о деолигархизации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

У тюрьмы в Грузии проходит очередной митинг в поддержку Саакашвили

296

Митинг оппозиции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у пенитенциарного учреждения города Рустави, в котором отбывает наказание политик. Кадры с демонстрации в прямом эфире транслируют грузинские СМИ.

Сбор участников акции протеста был назначен на 17:00 (15:00 по Киеву), однако люди начали подходить к тюрьме раньше запланированного. Митингующие требуют, чтобы Саакашвили, объявившего более месяца назад голодовку, госпитализировали в гражданскую клинику вместо тюремной больницы, которую предлагает Министерство юстиции.

В руках у демонстрантов флаги Грузии, Украины и Европейского союза. За несколько часов до начала акции произошел инцидент с полицией. Организаторы митинга монтировали сцену около стен тюрьмы. Правоохранители потребовали, чтобы они перенесли конструкцию в другое место, так как она мешала проезду автомобилей к пенитенциарному учреждению. Организаторы ответили отказом, силовики изъяли аппаратуру. Движение автомобилей по улице рядом с тюрьмой перекрыто.

Различные акции и митинги в поддержку Саакашвили проходят в Рустави на протяжении месяца.

Читайте также: Неизвестные жестоко избили местного депутата в Херсонской области

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал поместить политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из которых его заочно уже приговорили к трем и шести годам заключения.

Михаил Саакашвили
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 6 ноября 2021
Пятница, 5 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016