Премьер Баварии призвал скорее запустить «Северный поток – 2» перед «холодной зимой»

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», который, по его мнению, стал бы основой стабильных поставок газа в Германию. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.
«Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод „Северный поток — 2“, чтобы привести в порядок цены на газ», — считает Зёдер. «Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой», — указал он. Премьер Баварии подчеркнул, что «люди ожидают быстрого решения».
«Мы выходим из угольной, атомной энергетики, у нас все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. В связи с этим нам нужны газовые электростанции», — заявил Зёдер. «Северный поток — 2» был бы просто надежной основой стабильного получения газа в Германии», — подытожил он.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора, Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.
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