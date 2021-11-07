В Украине еще почти 450 умерших от коронавируса

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 520 человек, 449 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 6 ноября в Украине: зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 119, медработников — 195); 131 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы — 46 066 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 5 652 человека; летальных случаев — 449; выздоровело — 8 520 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 075 433 человека; выздоровело — 2 512 756 человек; летальных случаев — 72 084.

С начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу — 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 259 252 прививки.